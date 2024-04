Patti UniCt | “Italia leader in organizzazione cura sclerosi multipla”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Dal punto di vista clinico, la valutazione terapeutica e, quindi, la capacità di offrire ai pazienti terapie in grado di rispondere ai loro bisogni a 360 gradi è un "punto cruciale, soprattutto nel momento in cui viviamo in un Paese evoluto per ladellacome l', che può offrire ai