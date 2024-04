Patatine ritirate dai supermercati L’allerta del Ministero | “C’è un colorante non autorizzato”

Dal Ministero della Salute arriva un importante avviso che riguarda il richiamo alimentare di patatine chips, per rischio chimico. La particolarità di questo alert è che non siamo di fronte a un ... (informazioneoggi)

Diversi lotti di Patatine Chips in busta sono stati ritirati dal commercio per un possibile rischio chimico per i consumatori. A segnalarlo (in ritardo) è il ministero della Salute, che ha ... (thesocialpost)