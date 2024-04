Appuntamenti garantiti entro trenta giorni per chi, per necessità di studio, lavoro, salute e turismo con la nuova procedura prioritaria nelle Questure (ilgiornale)

Si tratta di una via diversa da quella ordinaria per provare a frenare, in vista dell’estate, i ritardi sui rilasci dei documenti in Italia. E si tratta anche di garantire che, in casi straordinari, ... (tg24.sky)

Polizia arresta a Como un russo di 73 anni ricercato a Mosca - Il mandato era stato emesso dal Tribunale di Tverskoy, quartiere di Mosca, anche per il possesso di un passaporto falso. L'arresto ieri mattina, quando l'Ufficio Immigrazione di Como, esaminando la ...notizie.tiscali

Passaporti, come funziona la prenotazione online per le richieste urgenti: la nuova agenda prioritaria per avere i documenti in 30 giorni - Rinnovare o richiedere il passaporto in trenta giorni non è più un'utopia. Grazie alla sperimentazione di alcune Questure, la nuova "Agenda prioritaria online" sta ...ilmessaggero

In questura a Como con il passaporto falso. Arrestato cittadino russo ricercato a livello internazionale - Si presenta in all’ufficio immigrazione di Como con un passaporto falso, arrestato dalla polizia un cittadino russo ricercato a livello internazionale. Si tratta, come detto, di un cittadino russo di ...espansionetv