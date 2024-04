Parma 360 | torna il Festival della creatività contemporanea | mostre ed eventi dedicati all’Homo Deus

(Di venerdì 5 aprile 2024) Quali sono le sfide che daranno forma all’umanità XXI secolo? Alcune sono state preannunciate dal saggio di Yuval Noah Harari “HOMO. Breve storia del futuro”, dalla robotica alla biotecnologia, dall’ingegneria genetica all’Intelligenza Artificiale. Un saggio che ha ispirato l’ottava edizione di360, il, a cura di Chiara Canali e Camilla Mineo, in programma nel comune emiliano dal 6 aprile al 19 maggio 2024. La parola chiave, il fil rouge che accomunerà tutte le, è infatti proprio Homo: le opere di alcuni tra i più importanti artisti contemporanei – come Emanuele Giannelli e Piero Gilardi – indagheranno tematiche legate al superamentodimensione antropocentrica ...

'Homo Deus' tema Festival creatività contemporanea a Parma - Homo Deus' è la parola chiave dell'ottava edizione di 'Parma 360 Festival della creatività contemporanea', in programma dal 6 aprile al 19 maggio. Cinque mostre di pittura, scultura, illustrazione, ...ansa

Cicloturismo, il gusto di Gravel Gourmet ritorna nelle Valli di Parma - Non di solo gravel è composto il menù di Gravel Gourmet: nelle Valli di Parma i partecipanti potranno vivere un’esperienza a 360 gradi, fin dal primo giorno. Sabato 11 maggio, infatti, al rientro ...parma.repubblica

David Berkovitz. Flussi - In occasione della ottava edizione di Parma 360 Festival della creatività contemporanea, in programma dal 6 Aprile al 19 Maggio 2024, lo Starhotels Du Parc, elegante hotel con preziosi interni in ...itinerarinellarte