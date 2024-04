Parigi-Roubaix 2024 | tutti gli italiani in gara Mozzato per stupire ancora | Bettiol e Milan per la sorpresa

(Di venerdì 5 aprile 2024) 3 ottobre 2021, lacollocata nella data più strana di sempre. È però una giornata assai cara e salda nella memoria digli appassionatidi ciclismo, con impressa nei ricordi l’immagine di un Sonny Colbrelli, con il volto ricoperto di fango, alzare le braccia al cielo nel velodromo più famoso al mondo. Quasi esattamente due anni e mezzo dopo va in scena l’edizione n.121 della Regina delle Classiche, che prevede più chilometri in pavé di tutte quelle disputate negli ultimi trent’anni. La rappresentativa tricolore non sarà foltissima, ma le ambizioni sono comunque abbastanza alte. Se per la vittoria c’è un solo nome che sembra essere spendibile, quello del fenomeno neerlandese Mathieu Van der Poel, abbiamo visto che per il podio la corsa può essere totalmente aperta. La punta degli azzurri ...

