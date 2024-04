Pari opportunità | Casellati | ' continuare impegno per sostenere condizione femminile | serve cambio paradigma'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Stamattina sono intervenuta alla 'Giornata delle Donne in Magistratura' presso la sede centrale della Corte dei Conti. Da donna, da professionista, da figura politica e istituzionale che ha avuto il privilegio e la grande responsabilità di poter ricoprire ruoli un tempo di esclusivo appannaggio maschile, come la presidenza del Senato, sono fiera di aver partecipato attivamente al cambiamento ma sono anche consapevole dell'importanza dia lavorare perla". Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta. "Da quando, 60 anni fa, la legge n.66 del 9 febbraio 1963 aprì alle donne le porte della magistratura in Italia, abbiamo assistito -ricorda l'esponente dell'Esecutivo- a una vera cavalcata trionfale a tinte ...