Paolo Faragò | «Il Fantacalcio | che passione Ma ho una squadra materasso…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 5 aprile 2024), ex calciatore di Serie A, ha parlato delle sue passioni tra cui quella per ila La Gazzetta dello Sportha dovuto smettere col calcio a soli 31 anni per un problema all’anca. L’ultima maglia indossata è stata quella del Como e adesso si è inventato una nuova professione. Gli