Panucci Mur | “Rafforzare collaborazione con imprese”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il capo di gabinetto del ministro dell'Università e della Ricerca nel corso del suo intervento alla Luiss "trae università sotto il profilo della ricerca e dell’innovazione per attrarre i laureati nel mondo del lavoro. Grazie ai fondi del Pnrr è stato possibile mettere in campo diversi progetti. Oltre 4 mld per