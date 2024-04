Palworld si aggiorna con alcuni FIX e novità

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 5 aprile 2024), il survival game sviluppato da Pocket Pair, si trova in un momento cruciale della sua giovane storia. Dopo un lancio entusiasmante caratterizzato da numeri record, il gioco ha subito un calo significativo nell’utenza attiva, con il 97% degli utenti che ha abbandonato l’avventura. Tuttavia, è importante considerare cheè ancora in fase di accesso anticipato, con molte funzionalità ancora in arrivo nel corso del tempo. Avete già saputo di: Arriva il primo Raid contro Bellanoir– Gamerbrain.net: Ledella patch 2.0.6 L’mento 2.0.6, appena rilasciato, si propone di rispondere alle richieste della community e di invertire la tendenza negativa. Attualmente disponibile solo per PC, ...