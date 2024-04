Palmanova | domenica 7 aprile Pic-nic sui bastioni

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 5 aprile 2024) Dopo il maltempo della giornata di Pasquetta, asi preannuncia unasoleggiata e dal clima mite, ideale per riproporre molte delle attività previste inizialmente per lunedì 1. Sui prati tra Porta Udine e Porta Aquileia, sarà possibile vivere una giornata tra pic-nic, sport e attività all’aria aperta, giochi e sport, lavoratori per bambini, visite guidate e passeggiate nell’ampio parco storico deidella Fortezza UNESCO di7 dalle 10 di mattina in poi, tutti potranno organizzarsi un autonomia per un pic-nic sui, oppure gustare, nello stand gastronomico ProPalma, piatti caldi di carne grigliata, patate fritte, panini vegetariani o con salsiccia, bevande, vino e birra. Sempre sui...