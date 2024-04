Pallavolo Casciavola | trasferta a Massa per la PediaTuss che difende il secondo posto

(Di venerdì 5 aprile 2024)(Pisa), 5 aprile 2024 - Torna il campionato di serie C dopo la pausa per la Pasqua ed inizia la volata finale che vale unnei playoff. Un ciclo di tre partite nella quali si decide la stagione e che la squadra rossoblù inizierà in, sabato 6 aprile alle 21, sul campo della Robur. Guai a guardare la classifica, la penultima posizione della squadra apuana, matricola di questo campionato, non significa nulla tant’è che sul taraflex della Palestra Bertagnini ci ha lasciato lo scalpo anche il Volley Porcary, leader indiscusso del campionato, battuto con un netto e perentorio 3-0. Le massesi inseguono la salvezza e dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Volley Peccioli puntano al bis, servirà una prestazione in linea con quanto visto contro il Volley Cecina e l’errore più grande ...

