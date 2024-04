Pallamano A Gold Macagi Cingoli | dalla sfida contro il Secchia Rubiera inizia il mese decisivo per la salvezza

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 aprile 2024)ilila caccia della: la squadra di Palazzi sarà trascinata dai propri tifosi provenienti in pullman da. Il grande ex D’Benedetto: “Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e giocare come sappiamo”, 5 aprile 2024 – Riparte il campionato di Serie Adie per lalo sprint finale a caccia della. In un, infatti, i ragazzi di Palazzi si giocano la permanenza in massima serie. Domani, sabato 6 aprile, Strappini e compagni affrontano in trasferta ilpenultimo, nella gara della 22^ ...