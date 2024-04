Palermo-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 5 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Per uscire dalla crisi i rosanero dovranno vedersela contro i blucerchiati che hanno cambiato marcia e puntano decisi ai playoff.si giocherà sabato 6 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Barbera: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I siciliani si sono smarriti avendo subito quattro sconfitte nelle ultime cinque che li hanno allontanati dalle posizioni alte della classifica finendo al sesto posto. Toccherà adesso al nuovo tecnico Mignanj, subentrato a Corini, invertire la rotta cercando di avvicinarsi il più possibile al secondo posto che adesso dista nove punti I blucerchiati si sono messi definitivamente alle spalle il periodo negativo di inizio campionato quando collezionavano ...