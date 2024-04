Palermo | rapina a mano armata in pieno centro | arrestato un 23enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 I Carabinieri della Stazionehanno eseguito una misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un, del luogo, già noto alle forze dell’ordine per i reati di tentata, lesioni personali e porto abusivo d’arma. I militari, nel quadro indiziario sostanzialmente recepito nel provvedimento cautelare, hanno ricostruito le fasi di un violento tentativo diavvenuto la notte dello scorso 25 novembre neldi. In quella circostanza, un 71enne mentre entrava nell’androne condominiale dello stabile dove risiedeva, veniva avvicinato dall’indagato che nel tentativo di ...