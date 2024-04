Palermo | il nuovo tecnico Mignani | “Grande opportunità | orgoglioso di essere qui”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024) IldelMichelesi è presentato in conferenza stampa: “Martedì è iniziato il dialogo con Gardini e con i direttori Bigon e Rinaudo. Quando ti viene offerta una possibilità di questo genere il mio stato d’animo è di entusiasmo, di gioia, di voglia e per dare tutto me stesso. Direi anche che è motivo d’orgoglio se uno dei migliori gruppi al mondo ha scelto me. Con responsabilità e orgoglio metterò tutto il mio meglio in queste partite cercando di farne più possibile“. L’ex Bari è stato scelto dalla società rosanero per sostituire l’uscente Corini, a cui è costata carissima la sconfitta in rimonta subita sul campo del Pisa: “La scintilla è stata abbastanza facile da far scattare perché è difficile rifiutare un’così grossa“.ha chiaro ...