Palazzo Terragni Arte e politica Qui è passata la storia di Lissone

(Di venerdì 5 aprile 2024) Figlio di uno dei maggiori architetti del Novecento e tra i massimi esempi di architettura razionalista, tanto da essere presente in svariati libri, da quasi 90 anni è al centro della vita culturale della città, come luogo di spettacoli, d’e di discussione. Se piazza Libertà su cui affaccia è un po’ l’agoràse all’aperto,ne è la versione al coperto: qui fin da subito sono state portate in scena rappresentazioni, si sono svolte riunioni e incontri, mostre e altre attività intellettuali. Tra queste mura si sono tenute le rassegne che di volta in volta hanno provato a creare la tradizione di una stagione teatrale stabile sul territorio. Sul suo palco continuano da anni a salire gli attori di una fra le kermesse di teatro per bambini e ragazzi più longeve della Brianza, e lì ha trovato ...