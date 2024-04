Pagelle Italia-Olanda 2-0 | i voti nel match di qualificazioni Europei femminili 2025

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ledi2-0,valido per la prima giornata della fase diaglidel. Al ‘San Vito-Gigi Marulla’, sotto la spinta degli oltre 3500 spettatori, la squadra di Andrea Soncin conquista i primi tre punti del girone A1. Decisive le reti di Giacinti (4?) e Bonfantini (59?). Migliore in campo però è Manuela Giugliano, protagonista con l’assist dell’1-0 e sempre nel vivo del gioco (anche in pressione). Bene anche Linari, Caruso e Boattin. Ecco i nostridel. HIGHLIGHTSGiuliani 6.5Non deve fare parate spettacolari, ma è sempre attenta nelle uscite e dialoga bene con il reparto. Insomma, tutto quel che serve per una prova di alto livello ...

