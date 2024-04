Ozzero-Magenta | i conti degli agricoltori | “Ecco quanti ettari di terreno perderemo”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Albairate, 5 aprile 2024 – La Vigevano-Malpensa e, nel caso in questione, la sua trattapiace proprio a pochi. Al coro di No che si è levato negli ultimi tempi riguardo la realizzazione dell’infrastruttura, si aggiunge lo stop, così come espresso dalle associazioni di rappresentanza più attive sul territorio. La posizione CiaItaliani, Coldiretti e Confagricoltura, dopo il definitivo via libera all’opera, si legge in una nota, “si uniscono alla Città Metropolitana di Milano, ai Comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano, al Parco Agricolo Sud Milano, ai Comitati NO Tangenziale, nel ritenere questa infrastruttura eccessiva, gravemente penalizzante per il comparto agricolo e contestata anche da migliaia di cittadini del territorio”. Nell'Abbiatense, ...