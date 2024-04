La rivela zione di Mesut Ozil , ex calciatore turco, sul suo desiderio di vestire la maglia della Juventus. I dettagli Tramite un post sui propri profili social, Mesut Ozil ha svelato il suo amore per ... (calcionews24)

Mesut Ozil ha pubblicato un post in cui ha dichiarato apertamente il suo amore per la Juventus: mostratosi di spalle con la divisa bianconera con tanto di "10" e nome sulla schiena: "Mancava solo un ... (fanpage)

Ozil rivela il suo amore per la Juventus: “L’unico club mancante nella mia carriera” - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del gossip sportivo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Golssip per scoprire tutte le news di giornata.golssip

Ozil ha aspettato il ritiro per poterlo rivelare a tutti: “Juve, storia di un grande amore” - Mesut Ozil ha pubblicato un post in cui ha dichiarato apertamente il suo amore per la Juventus: mostratosi di spalle con la divisa bianconera con tanto ...fanpage

Ozil: "Orgoglioso della mia carriera, ma volevo giocare per un club italiano... la Juve" - Con un post pubblicato sui propri social, Ozil ha rivelato di essere un tifoso della Juventus e di essere dispiaciuto di non aver potuto giocare per la squadra bianconera: "Orgoglioso della mia ...gianlucadimarzio