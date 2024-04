Ottenere soldi tramite il ricatto affettivo | per la Cassazione è estorsione | la sentenza

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pretendere denaro dal partner minacciando la fine della relazione in caso la richiesta non dovesse venire soddisfatta configura il reato dia norma dell’articolo 629 del codice penale. A chiarire i contorni delè lan. 12633 del 27 marzo 2024 emessa dalla seconda sezione penale della Corte di. Lasanziona ilLacondanna dunque la frase “dammi io fra di noi è finita”, in tutte le sue possibili declinazioni. Per giustificare e dare peso alla denuncia bastano gli screen di WhatsApp e non importa se nella coppia entrambe le parti abbiano da tempo accettato interazioni improntate a toni dalla forte violenza verbale. Al caso non ...