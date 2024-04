Ostia | donna trovata morta tra le case popolari Il compagno fermato | “L’ha lanciata dalla finestra”

Una Donna è stata trovata morta in strada stamane ad Ostia, in via Fasan. L’ipotesi è che possa essere stata scaraventata giù dalla finestra di un palazzo abbandonato. In serata il compagno della ... (ilfattoquotidiano)

È stato sottoposto questa sera a fermo il compagno della donna trovata morta all’alba di oggi, 4 aprile, in strada a Ostia dopo essere precipitata dalla finestra di un palazzo di via Fasan. L’uomo, ... (open.online)

Ostia , donna morta in strada : il compagno l’ha spinta dalla finestra sita al quarto piano di un palazzo occupato abusivamente Una donna di 46 anni è stata trovata senza vita ieri mattina all’alba in ... (361magazine)

donna precipita da palazzo e muore: un fermo per omicidio - È stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio un uomo, 42enne romeno, nell’ambito delle indagini sulla morte della donna trovata senza vita su un marciapiede in via Marino Fasan a Ostia. La v ...ilfattonisseno

Scaraventa dal balcone una donna, in manette 41enne - Ostia Quello che all’inizio era sembrato un suicidio, le indagini hanno svelato che si è trattato di un omicidio. Il fatto è avvenuto ieri, in via Fasan 38 ad Ostia quando la polizia è intervenuta per ...corrieredellacalabria

Angelina trovata morta in strada dopo un volo dal balcone: fermato per omicidio il compagno - La 46enne italo-brasiliana Angelina Cristina Soares de Souza all'alba di ieri è precipitata dal balcone di un palazzo occupato di Ostia. Sembrava un incidente, forse un suicidio. Invece quello di ieri ...today