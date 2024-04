Ostia | donna morta in strada | il compagno l’ha spinta dalla finestra

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) sita al quarto piano di un palazzo occupato abusivamente Unadi 46 anni è stata trovata senza vita ieri mattina all’alba in, in via Fasan. Si tratta di una cittadina italo-brasiliana, Angelina Cristiane De Souza Soarez, con precedenti per droga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido di Roma e la Squadra Mobile. Secondo le prime ipotesi investigative, lapotrebbe essere stata scaraventata giùdi un palazzo in disuso dal suo, un cittadino romeno di 41 anni. L’uomo è stato fermatopolizia e sottoposto a fermo. Al vaglio degli inquirenti la posizione deldella, che dovrà chiarire le circostanze del fatto. «Lo sentivamo gridare di ...