Osimhen | ribaltone a sorpresa sul futuro | la big beffa la Premier

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arrivano nuove indiscrezioni suldel nigeriano, una big europea è alla porta per acquistare il bomber. In questa stagione stiamo assistendo a un Napoli che pare un lontano parente rispetto a quello campione d’Italia dell’anno scorso. Tre gli allenatori cambiati nel corso della stagione: prima Rudi Garcia, poi Mazzarri e ora Calzona, ma nessuno sembra convincere società e tifosi. I partenopei, che saranno impegnati domenica alle 15 in casa del Monza, non vincono da 4 partite e ciò sta causando diversi malumori sia all’interno della società che nell’ambiente in generale. A questo va aggiunta l’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona e la prematura uscita dalla Coppa Italia in seguito alla sconfitta per 4-0 contro il Frosinone. Inoltre, diversi tasselli fondamentali della squadra di Calzona, a fine stagione lasceranno il Napoli. Da qualche ...