Osimhen | il PSG fa sul serio | Assalto al bomber insieme a tre top club Premier

(Di venerdì 5 aprile 2024) Victorè conteso da mezza Europa: il PSG intende fare sul, ma deve vedersela con Chelsea, United e Arsenal pronte a dare l’alnigeriano. Victorsi prepara a essere protagonista di un’estate caldissima sul fronte calciomercato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ilnigeriano del Napoli sarebbe finito nel mirino di alcuni tra ipiù ricchi e blasonati d’Europa. Il PSG ci riprova Dopo gli arrivi di altri due ex partenopei come Lavezzi e Cavani, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nuovamente gli occhi in casa Napoli per rinforzare il proprio attacco. I francesi sarebbero tornati con prepotenza sulle tracce di. La concorrenza dellaIl PSG non sarebbe però l’unico ...

