Osimhen | il Napoli deve venderlo per evitare l’ingaggio di 15 milioni lordi Corbo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 aprile 2024), ilperdi 15. Lo scrive Antoniosull’edizione napoletana di Repubblica. L’articolo comincia così: De Laurentiis ha perso il conto dei suoi drastici interventi per rimettere ilin moto. Non è cambiato mai nulla fino all’ottavo posto attuale, 45 punti dopo 30 partite, pochi per un finale a 70. Dovrebbe prenderne 25 in otto partite, non gli basta neanche vincerle tutte. Come un’auto di lusso che non risponde più ai suoi comandi, De Laurentiis la cambia. Niente rottamazione. La smonta e vende in pezzi. Operazione difficile, richiede amici, buoni rapporti con i mercanti, ci prova con un manager giovane. Giovanni Manna non è un nome scelto a caso. È ...