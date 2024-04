Operata al femore a 103 anni | in due giorni torna a camminare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pesaro 5 aprile 2024 – Ha 103, è stataal, che aveva rotto, e in dueta. Lo annuncia l’Ast, coinvolgendo anche i reparti interessati al caso, e cioè l’Ortopedia del San Salvatore e la Geriatria dell’Ast. La paziente, riferisce l’Ast, è ora in buone condizioni di salute e già dopo soli duedall'intervento, è riuscita a ricominciare a. Primo caso di un percorso multidisciplinare di Ortogeriatria a tutela del paziente anziano che prenderà avvio la prossima settimana. “La storia di questa paziente dimostra che l'età non è un limite per la cura e la guarigione – spiega il direttore Generale Nadia Storti Ast Pu - è un esempio di come la competenza medica e la determinazione possano fare la ...