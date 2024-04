Operaio morto a Mestre | è precipitato dal tetto del Teatro Momo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Venezia, 5 aprile 2024 – Cade daldele muore. La vittima è undi 45 anni,mentre lavorava suldel, sulla terraferma di Venezia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto mentre si trovava sopra un lucernario dello stabile di via Dante. Sono ancora da accertare le cause dell’incidente e capire se il cantiere fosse in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Venezia. Notizia in aggiornamento