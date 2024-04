Operaio cade e muore durante lavori in un teatro a Mestre

Fidenza (Parma), 27 marzo 2024 – Un operaio di 51 anni, Vasile Tofan, è morto in un incidente sul lavoro a Fidenza (Parma), in un cantiere per adeguamento sismico della scuola Collodi. Si tratta ... (ilrestodelcarlino)

Mestre, Operaio 45enne cade dal tetto del teatro durante i lavori e muore sul colpo - Un lavoratore di 45 anni è morto mentre stava lavorando sul tetto del Teatro Momo di Mestre (Venezia). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato da un lucernario intorno alle 10.30 ...fanpage

Tragedia in Usa, gru cade da grattacielo a Fort Lauderdale, in Florida: un morto e due feriti | VIDEO - Nel tragico incidente una parte della gru da cantiere, posta in cima a un grattacielo in costruzione nel centro della città, è precipitata su un ponte levatoio, colpendo delle auto e uccidendo un ...tag24