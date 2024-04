Onu | Israele sia ritenuto responsabile di crimini guerra

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede chesiadi eventualidicontro l'umanità commessi a Gaza. Ventotto paesi hanno votato a favore, 13 si sono astenuti e sei hanno votato contro la risoluzione. Lo riporta Sky News. Nella risoluzione si chiede anche il divieto di armi a, a causa della sua condotta nellaa Gaza. Prima del voto, scrive la Bbc, si sono verificate delle spaccature tra i Paesi europei, con Germania e Bulgaria che hanno dichiarato che avrebbero votato contro perché la risoluzione non condannava esplicitamente Hamas anche se condannava il lancio di razzi suda Gaza e chiedeva il rilascio degli ...

