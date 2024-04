Omicidio nell’albergo Il fendente mortale con una lama doppia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Era egiziano, aveva 25 anni ed è morto per un’emorragia estesa massiva, quindi non controllabile, nella sezione dell’arteria e della vena femorale sinistra, causata da uninferto con unaa doppio taglio. Sono questi gli ulteriori dettagli che emergono in merito all’identità dell’uomo ritrovato morto un mese dopo il suonelle stanze dell’ex Hotel Impero, in viale IV Novembre. In merito all’identità emergono le iniziali, tre per il nome, I.A.M., e una per il cognome, S . Era domiciliato da un connazionale in corso Matteotti, a Pieve a Nievole. Come già emerso, la vittima, richiedente asilo politico dal 2023, era nota alle forze dell’ordine per alcuni piccoli precedenti penali. Come hanno confermato i resti dei bivacchi rivenuti in 25 camere d’albergo, immersi nello sporco e negli escrementi, l’ex Hotel Impero ...