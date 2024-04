Oltre 100 lavoratori irregolari in azienda | la scoperta della GdF a Prato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) I finanzieri dihanno scoperto durante dei controlli100non in regola nel settore manifatturieroal mancato versamento delle ritenute fiscali previste per circa 600.000 euro. Il titolare dell'è stato denunciato per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini hanno riguardato una società che operava presso la stessa sede di una cooperativa, priva di struttura e organizzazione di mezzi propri pur avendo in carico numerosidipendenti, presentando pertanto evidenti profili di rischio fiscale, quali l'omesso versamento delle imposte. Le indagini si sono concentrate insull'effettiva dislocazione deinell'ambito delle due società e su chi 'di fatto' esercitasse il potere ...