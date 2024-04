Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv | orario Eurolega basket 2024 | programma | dove vederla | streaming

(Di venerdì 5 aprile 2024) Tutto è pronto per il derby italiano dell’divenerdì 5 aprile alle 20:30 il Forum di Assago sarà teatro della sfida tra l’e laper la trentatreesima e penultima giornata della regular season 2023-. I meneghini devono vincere assolutamente per cercare di mantenere ancora viva quella timida speranza di centrare i play-in, con l’EA7 Emporio Armani attualmente all’undicesimo posto con 14-18 di record al pari dello Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri che ha battuto i milanesi proprio la settimana scorsa. Coach Ettore Messina dovrà provare ad infondere fiducia nei suoi ragazzi per prevalere sugli acerrimi rivali vendicando così la sconfitta dell’andata....

