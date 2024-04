Olbia | via Gaburro arriva Biagioni in panchina

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ritorno amaro per Marco(foto) al ’Romeo Neri’. Sconfitta con cinque gol subiti e, passata la notte, l’esonero. Da ieri il tecnico veneto, per due stagioni seduto sulladel Rimini, non è più l’allenatore dell’. L’avventura in Sardegna diè durata poco più di due mesi. A fine gennaio aveva preso in mano la squadra, dopo l’esonero di Leandro Greco. Debutto con l’Arezzo con vittoria alla quarta del girone di ritorno, poi l’è tornato a raccogliere punti con il contagocce. Nella gestionela squadra sarda è riuscita a mettere insieme 8 punti in 12 partite. Ma a pesare sulla decisione presa ieri dal club sono state le ultime due sconfitte consecutive contro Sestri Levante e, appunto, Rimini. Zero punti in 180 minuti che hanno portato ...

