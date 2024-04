Oggi entrano in vigore nuovi aumenti per le sigarette | la lista dei prezzi aggiornati

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il 2024 continua a portare con sé altre sorprese per i fumatori italiani, con l’annuncio di un terzo aumento deidellequest’anno. Dopo le impennate del 20 marzo e del 2 febbraio, a partire da, venerdì 5 aprile 2024, alcuni marchi subiranno ulteriori rincari. La notizia è stata confermata direttamente dal sito dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, che ha fornito un elenco dettagliato delle marche coinvolte e delle nuove tariffe. Un aumento anticipato dalla Legge di Bilancio Questo terzo aumento deiper leera stato previsto già dall’ultima legge di bilancio, che ha rivisto le accise e i relatividi vendita al pubblico. Gliindariguardano specificamente quei marchi ...

Calvario finito per Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giov anni Langone. I tre erano stati sequestrati il 19 maggio 2022 nella loro abitazione a sud est della capitale del ... (fanpage)

Una bella novità per i lavoratori che riguarda i fringe benefit , ossia i benefici aziendali. Nel 2024, infatti, costoro potranno ricevere questa sorta di “bonus”, il cui limite massimo è stato ... (iodonna)

In vista di Fiorentina- Milan di sabato al 'Franchi' i rossoneri hanno in programma un Allenamento oggi a Milan ello. Ecco cosa ci si attende (pianetamilan)

Decreto superbonus 2024, gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Il cosiddetto decreto superbonus del 29 marzo 2024, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore lo scorso 30 marzo, ha portato alcune importanti novità, come la soppressione de ...idealista