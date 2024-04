Offre il passaggio a un ragazzo | il giovane l’aggredisce e la rapina | donna in ospedale

(Di venerdì 5 aprile 2024)uncon la macchina undi Fondi: ilaggredisce laal volante e poi la. I Carabinieri hanno arrestato ila Fondi: si cercano i complici – Ilcorrieredellacitta.comBrutta disavventura per una, che in provincia di Latina è stata aggredita da un. La signora avrebbe offerto uncon la macchina al, che probabilmente conosceva. Questo improvvisamente le si sarebbe rivoltato contro con un’azione violenta, aggredendola davanti l’automobile e derubandola poi dei soldi nel portafoglio e il telefonino. Un’azione coordinata con altri complici, che avrebbero fornito alla possibilità di ...

