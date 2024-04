‘Odio La Sad’ | è uscito l’album | “Siamo fuori dalle dipendenze | adesso che la nostra voce ha un valore vogliamo fare del bene”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) 'Odio La Sad' è. Il nuovo album del trio La Sad, il primo dopo che il ciclone punk ha travolto il Festival di Sanremo. Theø, Plant e Fiks hanno sfoderato per questo secondo disco una tracklist nella quale figurano una serie di featuring altisonanti: dai Pinguini Tattici Nucleari - il frontman Riccardo Zanotti è fra gli autori della sanremese 'Autodistruttivo' e in 'Odio La Sad' duetta con 'Maledetta vita' -, Rose Villain in 'Non lo sai', Articolo 31 in 'Goodbye', Bnkr44 in 'Memoria', Naska in 'Summersad 4' e Donatella Rettore nella cover di 'Lamette' già proposta sul palco del Teatro Ariston. Un album nel quale i temi sono numerosi, ma il filo conduttore è quello dell'accettazione di sè, della propria diversità rispetto al mainstream, a ciò che è considerato “normale” dalla società. "Le persone diverse dalla massa nella società odierna ci sono e hanno ...