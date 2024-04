Nuovo stadio della Roma | nove condanne e tredici assoluzioni | la sentenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 aprile 2024)condannati e 13 assolti, nel processo sulla progettazione ecostruzione dela Tor Di Valle. Questa sera, i giudici dell'ottava sezione penale, dopo una camera di consiglio fiume, hanno emesso lea tre anni di reclusione per Luca Lanzalone, otto anni e 8 mesi per l'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e un anno di condanna per il parlamentareLega, Giulio Centemero. Due anni di carcere sono stati inflitti, in rito abbreviato, all'imprenditore Luca Parnasi. L'avvocato Camillo Mezzacapo è stato invece condannato alla pena di 9 anni. L'imprenditore Giuseppe Statuto ha ricevuto una pena di un anno e sei mesi e Gianluca Bardelli di 6 anni e 8 mesi e 8 mesi, e per il commercialista Andrea ...