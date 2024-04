(Di venerdì 5 aprile 2024) PISA – Secondo ilin, che ha aggiornato i dati del 2018, sono 46 in più lee 185 in piùregistrate. Dai dati complessivi emerge che nel nostro Paese ci sono oggi 8.241e sotto, di cui 1.702 endemiche (cioè esclusive del territorio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La plastica in acque rischia di arrivare sulle nostre tavole Unione Europea: nuova sollecitazione per l’riguardo lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Inquinamento: potremmo vivere due anni in più se la qualità ...

Sono 185 le nuove specie aliene in italia. Peruzzi: "Molte da monitorare ed eradicare" - Secondo il Nuovo censimento delle piante in Italia, che ha aggiornato i dati del 2018, sono 46 in più le specie autoctone e 185 in più quelle aliene registrate. Dai dati complessivi emerge che nel ...gonews

censimento piante in Italia: più numerose sia autoctone che aliene - Roma, 5 apr. (askanews) – Secondo il Nuovo censimento delle piante in Italia, che ha aggiornato i dati del 2018, sono 46 in più le specie autoctone e 185 in più quelle aliene registrate. Dai dati comp ...askanews

Nuovo censimento delle piante in Italia: 46 in più le specie autoctone e 185 in più quelle aliene - PISA – Secondo il Nuovo censimento delle piante in Italia, che ha aggiornato i dati del 2018, sono 46 in più le specie autoctone e 185 in più quelle aliene registrate. Dai dati complessivi emerge che ...webmagazine24