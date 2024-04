Nuova tappa l’8 Aprile per lo spettacolo teatrale dell’europarlamentare Nicola Procaccini

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5, 2024delloche l’europarlamentare di Fratelli d’Italia,, ha voluto realizzare e interpretare in prima persona per parlare di Europa in maniera originale, divertente e anche emozionante. L’evento, che è già andato in scena a Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti con notevole riscontro di pubblico, arriva anche a Colleferro dove è in programma lunedì 8, presso il Multisale Ariston, con inizio alle ore 18,00. Unodi politica e musica, pensieri e rime attraverso cuiintende trasmettere la sua idea di Europa e parlare di come Fratelli d’Italia intende cambiare l’Unione ...

(Adnkronos) – benvenuti in Laos . Dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord, il faticoso viaggio di Pechino Express 2024 lungo la Rotta del Dragone riparte oggi , giovedì 4 aprile, in questo nuovo ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – benvenuti in Laos . Dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord, il faticoso viaggio di Pechino Express 2024 lungo la Rotta del Dragone riparte oggi , giovedì 4 aprile, in questo ... (webmagazine24)

Un nuovo pneumologo all’ospedale San Martino di Oristano - In servizio il dotto Alessandro Sassu: «Eviteremo ai pazienti trasferte in altre strutture». L’Asl ha coperto uno dei posti vacanti, soddisfazione della dirigenza ...lanuovasardegna

Giro-E: presentata a Milano l'edizione 2024 - Prenderà il via il prossimo 4 maggio, in contemporanea con il Giro d'Italia, il Giro-E 2024, la corsa ciclistica con le e-bike che seguirà tappa dopo tappa la famosa gara in Rosa, partendo da Torino, ...ansa

Mahmood col bomber bicolor anni ’90: il look oversize per la prima tappa del tour europeo - Mahmood ha dato il via al nuovo tour europeo e lo ha fatto con un look in pieno stile anni ’90. Ha puntato sulle silhouette oversize, osando con un originale bomber bicolor.fanpage