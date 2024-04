Nuoto Bondeno da applausi nel circuito regionale delle gare Fin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Continua il percorso agonistico di Piscine Copertenel mondo del, con i primi risultati di rilievo e piazzamenti importanti non solo a livello provinciale ma anche. Giulia Franchini fa en plein, e si regala la prima finalenelFin, il più importante e blasonato, qualificandosi nei 100 Farfalla femmine 2015 e piazzandosi tra le prime otto bambine di tutta l’Emilia-Romagna. Risultato storico e inaspettato alla prima partecipazione a questo, essendo Giulia nell’annata più giovane ammissibili alla manifestazione. E sempre Giulia, insieme a Nora Cazzola, riescono a staccare il pass per la finaleUisp della combinata degli stili, dove Giulia vince la fase provinciale regolando tutte le avversarie, mentre Nora in ...