Nuoto artistico | Coppa del Mondo Pechino 2024 | poche soddisfazioni per gli azzurri nella prima giornata

(Di venerdì 5 aprile 2024) Si è conclusa ladideldi. Nel solo tecnico maschile terza posizione per Filippo Pelati, giunto ben distante dal vincitore della gara, lo spagnolo Jordi Caceres Igleasias. 190.8916 per l’iberico, secondo il cinese Guo con 175.9717 e terzo gradino del podio per il classe ’07 italiano, che ha totalizzato 130.52.01. Lo stesso Pelati, in coppia con Sarah Maria Rizea, si è classificato quarto nel misto duo tecnico dietro alle coppie di Cina, Kazakhstan e Spagna. SportFace.

