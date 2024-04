(Di venerdì 5 aprile 2024) Viaggiavano su sei diversi barchini che sono stati soccorsi al largo dell'isola. In 58 su Mare Jonio verso Pozzallo Nuovadisull'isola didove sono333su sei diversi barchini che sono stati soccorsi al largo dell'isola. Un'altra piccola imbarcazione è arrivata autonomamente. Sono oltre 1.200 le persone ospiti dell'hotspot

Oltre 1100 migranti nell'hotspot di Lampedusa dopo l'ultima Notte di sbarchi . Al via i trasferimenti e le ricerche di una bimba di 15 mesi che viaggiava su un barcone naufragato (ilgiornale)

Notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati 333 migranti - Viaggiavano su sei diversi barchini che sono stati soccorsi al largo dell'isola. In 58 su Mare Jonio verso Pozzallo ...adnkronos

A Lampedusa sbarchi senza sosta, 333 arrivi nella Notte: hotspot al collasso con 1200 migranti - Il governo Meloni si impegna nella guerra alle Ong, ma a Lampedusa i migranti arrivano in autonomia a bordo di barchini: 333 sbarchi staNotte ...unita

Notte di sbarchi a Lampedusa, nell’hotspot oltre mille migranti in due giorni: al via i trasferimenti - LAMPEDUSA. Sono 333 i migranti giunti in nottata a Lampedusa. Sei i barchini soccorsi al largo dell'isola, e un settimo è arrivato autonomamente sulla spiaggia della Guitgia. Ieri ci sono stati 16 app ...ilsecoloxix