Norvegia | rilevate radiazioni nucleari | ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 aprile 2024)sopra i livelli di guardia rivelate in. L’autorità per la sicurezza del Paese (Dsa) ha recentemente “misurato livelli molto bassi di iodio radioattivo (l-131) presso la stazione di filtraggio dell’aria a Tromsø. Le misurazioni sono state effettuate nella settimana dal 21 al 26 marzo 2024”. Questo il contenuto del comunicato della stessa autorità che, nonostante le rassicurazioni, ha messo in allarme mezza Europa. Un riflesso condizionato, quando ci sono di mezzo i termini “radiattivo” e “nucleare”. Nel dettaglio, l’isotopo Iodio 131 è un isotopo instabile dell’elemento chimico Iodio: nel suo nucleo ci sono 53 protoni e e 78 neutroni, contro i 74 neutroni della versione stabile (Iodio 127). Viene utilizzato spesso in medicina, soprattutto per per diagnosticare e curare i tumori della tiroide, ghiandola ...