(Di venerdì 5 aprile 2024) Un recente comunicato diramato dalla Direzione per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare norvegese (Dsa) ha allarmato tutto il paese nordico a causa della scoperta di radiazionidi “origine sconosciuta“. Il documento ha evidenziato la misurazione di “livelli di iodio radioattivo a Tromso“, un’osservazione che ha destato grande attenzione nell’ambito della sicurezza nucleare. Si è appreso che le quantità individuate sono state definite “molto basse” e sono state rilevate presso la stazione di filtraggio nel nord della. Ciò che rimane al momento un enigma, è la provenienza di tali radiazioni. Nessun rischio dell’uomo, ma c’è poca chiarezza Le misurazioni che hanno portato alla scoperta sono state condotte nella settimana dal 21 al 26 marzo presso il laboratorio High North. Copenaghen ha installato diverse stazioni di ...

Roma, 5 aprile 2024 - In Norvegia sono state registrate misteriose radiazioni di origine sconosciuta. Ne dà notizia l'Autorità norvegese per le radiazioni e la sicurezza nucleare (Dsa) ma senza ... (quotidiano)

Norvegia, radiazioni nucleari misteriose a Tromso: rilevato iodio-131. Cosa sta succedendo

Norvegia, misteriose radiazione nucleari: non si conosce l’origine - In attesa di ulteriori indagini e chiarimenti, la comunità internazionale rimane vigile sulla questione, mentre gli esperti continuano a lavorare per identificare l’origine di queste misteriose ...quifinanza

