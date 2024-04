Nordio | due italiani su 3 non si fidano dei magistrati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il ministro della Giustizia, Carlo, è tornato a parlare a proposito delle proteste per la proposta di introdurre test psico attitudinali per icon anche riconoscimento della responsabilità civile in caso di errori. Lo ha fatto nel corso di un'intervista al quotidiano Il Messaggero: "Più di due terzi degli interpellati sono sulla nostra linea. Questa percentuale coincide con quella risultante da altri sondaggi: che la magistratura non gode più della fiducia della maggioranza dei cittadini. Quando ho iniziato a indossare la toga, l'80% era con noi. E' assai grave che iprotestino. Faccio due esempi. Primo: il pm è capo della polizia giudiziaria, per la quale il test è obbligatorio; secondo: ihanno il porto d'armi di diritto, mentre il cittadino comune, per ottenerlo, deve ...