“NonCiFermaNessuno 2024” | il tour motivazionale di Luca Abete | al Politecnico di Bari

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 5 aprile 2024)– “”, iluniversitario di, inviato di “Striscia la Notizia”, farà tappa aldi, martedì 9 aprile alle ore 10, alla presenza del Rettore, Francesco Cupertino, nell’aula magna “Attilio Alto” per proporre agli studenti Poliba e non, un confrontoaperto e sempre nuovo. E’ la terza tappa del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Siglato accordo fra l’Istituto Universitario Europeo e l’Università di Siena L’Università di Pisa promuove un ciclo di eventi nel decennale del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 Master Iuav in Architettura digitale: open day on line il 6 ottobre Tre docenti Unict nella ...