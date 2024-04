Non sono valori condivisi E il Comune di Milano boccia la statua sulla maternità

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ildice no alla collocazione in pubblico delladella scultrice Vera Omodeo. Secondo gli esperti Palazzo Marino esprimerebbe "non universalmentebili"

Non c’è pace a casa Middleton . Dopo mesi di apprensione per la salute di Kate , che combatte contro il cancro e si è ritirata a vita privata circondata dai suoi affetti e dalla sua famiglia di ... (ilfattoquotidiano)

Diletta Leotta , nota conduttrice sportiva e radiofonica, è stata ‘ rimbalzata ’ in una discoteca a Berlino come una comune mortale. Un evento alquanto strano che ha coinvolto anche il suo fidanzato ... (ilfattoquotidiano)

Giuseppe Conte ha deciso di cogliere al volo l’occasione dello scandalo della corruzione elettorale, che ha investito il Pd in tre comuni pugliesi, per tirarsi fuori dal “ Campo largo ” che, come in ... (ildifforme)

Carbonara Day il 6 aprile: come fare la famosa pasta alla perfezione, con i 5 ingredienti - Torna anche quest’anno il Carbonara Day. Il 6 aprile è infatti il giorno dedicato alla pasta alla carbonara, piatto riconosciuto ovunque come uno dei simboli della cucina italiana. Per i puristi esist ...trevisotoday

In Argentina manca lo spray anti zanzare - Mentre nel paese è in corso un forte aumento dei casi di dengue, malattia trasmessa dalle punture di zanzara, per la quale sono già morte 149 persone ...ilpost

Un Borgo a due passi da Roma in cui il tempo si è fermato: l’unico mezzo per muoversi è questo! - borgo a due passi da roma come raggiungerlo mulo artena parte alta isola pedonale più grande d'europa romeo e giulietta ...stylosophy