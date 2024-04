Non prendiamoci per i fondelli Del Debbio sbugiarda il rapper violento | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Perché i testi del giovaneventenne Mohamed Amine Amagour, padovano di origine marocchine che spopola su Spotify, in arte Baby Touché, sono così violenti e istigano alla delinquenza? Di questo si prova a parlare, non senza difficoltà, con il diretto interessato all'interno dello studio di Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Paolo Del. C'è un mondo difficile da scalfire alle spalle di questi giovaniche, spesso, finiscono anche nei guai con la legge ed è complicato capire come si possa cambiar strada. Baby Touchè, nello specifico, accusa la società e non sé stesso per la sua musica violenta: “Nessuno si chiede, nemmeno Delo gli altri, io per quale motivo faccio questo tipo di canzone se poi, prima di questi ultimi mesi, facevo ...