“Non me lo doveva fare” Uomini e Donne | Jasna punge ancora Marcello | la verità sull’addio

(Di venerdì 5 aprile 2024) Coppie che nascono e coppie che finiscono a. Come quella formata daAmodei eMessina. La loro storia sembrava essere destinata a grandi cose quando a dicembre scorso avevamo lasciato la trasmissione insieme, ma poi è arrivato l’addio. Addio burrascoso di cuioggi si parla, nonostante entrambi siano tornati nel programma e lei stia frequentando un altro cavaliere, Cristiano, con cui è già scattato il bacio. Ma ovviamente la decisione di entrambi di tornare asta creando non pochi dissapori. E chissà come reagirà il cavaliere alla nuova intervista della ex, che ha deciso dirlo con delle rivelazioni sulla loro rottura. Le confessioni diAmodei su...

Una sessione di allenamento di Mike Tyson con uno sparring partner non è andata esattamente come previsto. L'ex campione del mondo dei pesi massimi, che sta preparando l'attesissimo combattimento ... (fanpage)

“Una polemica che non doveva cominciare, una cosa normale, cosa costa fare un giorno di chiusura? " Si pone questa domanda Roberto Vecchioni , il cantautore milanese, professore ormai in pensione, che ... (orizzontescuola)

Il trionfo di Perla Vatiero al Grande Fratello non ha messo d’accordo tutti, anzi, molti fan del reality infatti preferivano Beatrice Luzzi. Non solo i telespettatori, anche tra gli ex gieffini c’è ... (biccy)

Enrica Bonaccorti: «Decisi di ridurmi il seno, poi andò di moda quello rifatto. Renato Zero mi chiese di sposarlo (ma non se lo ricorda)» - Enrica Bonaccorti è una delle conduttrici televisive più conosciute nel mondo dello spettacolo. Accanto a volti storici come Raffaella Carrà (che una volta sostituì), ...leggo

Stop alle Primarie, Laforgia a Leccese: "In gioco il futuro di Bari. Ho cercato soluzione unitaria, non prendo ordini" - L'esponente supportato da sinistra, associazioni, M5S e una parte del Pd: "Io non accetto di ridurre ogni questione ai rapporti tra il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle, ai tatticismi e ...baritoday

Belen di nuovo con Stefano De Martino: l'ex coppia paparazzata per la prima volta insieme dopo le accuse di tradimento - La 39enne e il 34enne escono insieme dalla casa milanese del conduttore e vanno a prendere Santiago Lo scorso dicembre la showgirl in tv aveva parlato ...gossip