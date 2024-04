Non è un' eroina Caso Salis | il governo ungherese contro il padre di Ilaria

(Di venerdì 5 aprile 2024) Unche sta creando tensioni interne, tra destra e sinistra e a livello continentale, con un Paese, da sempre, amico dell'Italia. Una visione della questione completamente ribaltata. Una serie di affermazioni che, certamente, faranno discutere. “non è un'. Lei e i suoi compagni sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditatecittadini ungheresi: questi sono i fatti". Così, sul social X, il portavoce delZoltan Kovacs. “Tutto ciò che va oltre – riporta l'agenzia di stampa AdnKronos - è una mera invenzione politica e noi difenderemo la reputazione e l'integrità della nostra magistratura, non importa quanto forte la sinistra gridi al lupo”. Il ministro è poi andato avanti. “Nei ...

